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17:01, 19 декабря 2024Из жизни

Олень ворвался на матч по регби, сбил с ног одного из игроков и попал на видео

В Англии олень сбил с ног игрока во время матча по регби и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Англии, Великобритания, олень прервал матч по регби и вывел из строя игрока одной из команд. Об этом сообщает Planet Rugby.

На поле для регби соревновались команды Marlow RFC и Rams. Вдруг в игру ворвался маленький олень. Он быстро пронесся по полю и случайно сбил с ног спортсмена из Marlow. Неожиданное появление оленя попало на видео, которое снимал один из зрителей.

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Несмотря на забавную неудачу, команда Marlow смогла обыграть соперников со счетом 19:17. Ни животное, ни игрок не пострадали.

Ранее сообщалось, что в США мужчина разозлил оленя и спасся от него при помощи кофе. Когда животное бросилось на него, тот, пытаясь защититься, швырнул в него картонным стаканчиком с кофе.

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