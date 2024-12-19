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19:25, 19 декабря 2024Бывший СССР

Пашинян опроверг намерение Армении нападать на Азербайджан

Пашинян: у Армении нет намерения нападать на Азербайджан
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

У Армении нет намерения нападать на Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью Armenpress.

Так он ответил на вопрос о возможной эскалации в регионе Южного Кавказа. «Если у Азербайджана нет намерения нападать на Армению, то вероятность эскалации в регионе равна нулю», — заявил премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что у Еревана нет цели в своей политике напасть на Азербайджан.

Ранее Никол Пашинян заявил о готовности руководства Армении отозвать иски в международных судах против Азербайджана после подписания мирного соглашения с Баку. По его словам, само соглашение находится на финальной стадии разработки.

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