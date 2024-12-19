Порномодель обнаружила в подписчиках ненавидящего ее родственника

Австралийская порномодель, которая ушла из семьи после начала карьеры, нашла родственника среди своих платных подписчиков. Об этом пишет Daily Star.

29-летняя Кэт Холмс ушла с должности в администрации сиднейской больницы и начала снимать откровенный контент в 2021 году. Когда девушка объявила об этом родным, те выступили против такого решения. В итоге Холмс поссорилась с семьей и переехала в Брисбен.

Недавно Холмс обнаружила среди своих подписчиков близкого родственника. «Я дважды проверяла. Была просто в ужасе. Он знает меня с детства, отчего ситуация еще более странная», — заявила модель.

Холмс пояснила, что неожиданный подписчик — не прямой родственник, а муж кровной родственницы, с которой она была очень близка до разрыва. «Он не разговаривал со мной несколько лет, так что подписываться на мой контент — довольно странное решение. Еще и под собственным именем, что довольно глупо», — пояснила модель. При этом Холмс отметила, что «с радостью возьмет его деньги».

Австралийка рассказала, что до 2021 года была очень близка с семьей, однако потом, по совету подруги, решила попробовать себя в качестве модели на платформе для взрослых. После этого родственники перестали общаться с Холмс, и она решила переехать в другой город. Модель быстро добилась успеха, и сейчас, по собственным словам, зарабатывает до 60 тысяч австралийских долларов в месяц (около четырех миллионов рублей).

Ранее другая австралийская модель платформы для взрослых OnlyFans обнаружила среди подписчиков друга своего отца. Девушка рассказала, что ранее мужчина странно себя вел во время семейных праздников.

