Порномодель обнаружила друга отца среди постоянных клиентов

Австралийская модель платформы для взрослых OnlyFans рассказала, что обнаружила среди подписчиков друга своего отца, который раньше «вел себя странно» на семейных вечерах. Об этом пишет Daily Star.

22-летняя Руби Дрю начала карьеру порномодели после разрыва с возлюбленным, чтобы немного подзаработать. В итоге она добилась успеха и, как утверждает, стала миллионершей.

Девушка рассказала, что через некоторое время после открытия аккаунта она нашла среди своих фанатов друга ее отца, который раньше «пялился на нее» и делал неуместные замечания, когда приходил в гости. «К моменту появления у меня странички на OnlyFans, я уже некоторое время не видела его. Но кто-то с похожим именем лайкал мои фото в соцсетях. Я перешла по ссылке и поняла, что это был он», — поделилась воспоминаниями Дрю.

Вскоре выяснилось, что друг семьи был не только ее подписчиком в OnlyFans, но и постоянным клиентом — он заказывал у нее персональные видео за отдельную плату. Австралийка рассказала об этом отцу, однако тот «только рассмеялся в ответ». «К тому времени они уже не общались близко, и отец действительно посчитал это забавным. Думаю, что он отреагировал бы по-другому, если бы это был его настоящий друг», — заявила девушка.

Она добавила, что приятель отца был не единственным человеком, которого она знала, ставшим ее подписчиком. Бывший возлюбленный Дрю также оказался среди ее фанатов и почти каждый день покупал у нее приватные видео.

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