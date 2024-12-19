Пожаловавшейся Путину пенсионерке выдали необходимые лекарства

Росздравнадзор: пожаловавшейся Путину жительнице Керчи выдали лекарства

Пенсионерка из Керчи, пожаловавшаяся президенту России Владимиру Путину на отсутствие необходимых ей медикаментов, получила лекарства. Об этом сообщил Росздравнадзор в своем Telegram-канале.

«Жительница города Керчи К., имеющая право на получение льготных лекарств за счет средств региона, чье обращение было зачитано на прямой линии с Президентом, 18 декабря была обеспечена назначенным ей препаратом для лечения онкозаболевания с международным непатентованный наименованием анастрозол», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что территориальный орган Росздравнадзора контролирует ситуацию с предоставлением льготных лекарств.

Во время прямой линии с президентом России было зачитано обращение пенсионерки. В нем женщина сообщила, что последний раз получала необходимые ей лекарства три месяца назад. Впоследствии ей сообщали, что необходимые медикаменты отсутствуют.

Также во время прямой линии Путин призвал россиян не ругаться на чиновников после обращений к нему, чтобы решение некоторых вопросов сдвинулось с мертвой точки. Глава государства также добавил, что при решении разных задач есть много «бюрократических заковырок».