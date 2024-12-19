Приказ ВСУ удержать Курахово до инаугурации Трампа объяснили

Военный эксперт раскритиковал приказ ВСУ удержать Курахово до инаугурации Трампа

Приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) удержать Курахово в Донбассе до инаугурации президента США Дональда Трампа не имеет смысла, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал украинское руководство.

Курахово — это просто глупость руководства [Украины]. Курахово — это не Сталинград, Курахово большого значения не имеет для того, чтобы как-то переломить ситуацию в Донбассе Олег Глазунов военный эксперт

«Мне прямо жалко, они своих бойцов там положат, самые боеспособные части, ради чего — непонятно. Курахово особой роли [не играет], чтобы там был переломный момент, удержали Курахово и дальше что-то изменилась, ситуация на фронте переломилась, такого, конечно, не будет. Мне вообще непонятно, зачем это нужно Зеленскому. Курахово практически уже пало, оно окружено, вряд ли еще неделю смогут продержаться», — поделился мнением он.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВСУ в Курахово получили приказ продержаться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, находящиеся в городе силы понимают, что долго не продержатся.