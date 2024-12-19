Путин описал отношения с Китаем фразой «и маотай, и водочка»

Путин описал отношения России с Китаем фразой «и маотай, и водочка»

Президент России Владимир Путин высказался об отношениях с Китаем. Свою оценку он дал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, руководители регионов общаются друг с другом, так как важнейшей частью является именно региональное взаимодействие. «Ну, там и маотай присутствуют, и водочка, конечно. Но все там в меру, насколько я понимаю», — описал Путин.

Глава государства также заявил, что за последние десять лет отношения двух стран достигли небывалых высот, а рост товарооборота продолжается.

Ранее глава МИД КНР Ван И рассказал, что отношения России и Китая становятся все более зрелыми, независимыми и стабильными. По его словам, эти отношения стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами.