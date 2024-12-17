В Пекине оценили отношения России и Китая

Ван И: отношения России и Китая становятся все более зрелыми

Отношения России и Китая становятся все более зрелыми, независимыми и стабильными. Об этом рассказал глава МИД КНР Ван И во время конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году китайской дипломатии, пишет РИА Новости.

«Китайско-российские отношения, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, с каждым днем становятся все более зрелыми и стабильными, независимыми и крепкими», — уточнил он. По словам Ван И, эти отношения стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стратегические отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития. В частности, он напомнил о регулярных контактах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом, по словам Лаврова, между РФ и Китаем хотели вбить клин недостоверной информацией о том, что Пекин якобы недоволен сближением Москвы с КНДР. Дипломат подчеркнул, что между Москвой и Пекином «очень позитивный диалог» по этому вопросу.