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07:09, 17 декабря 2024Мир

В Пекине оценили отношения России и Китая

Ван И: отношения России и Китая становятся все более зрелыми
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Отношения России и Китая становятся все более зрелыми, независимыми и стабильными. Об этом рассказал глава МИД КНР Ван И во время конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году китайской дипломатии, пишет РИА Новости.

«Китайско-российские отношения, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, с каждым днем становятся все более зрелыми и стабильными, независимыми и крепкими», — уточнил он. По словам Ван И, эти отношения стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стратегические отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития. В частности, он напомнил о регулярных контактах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом, по словам Лаврова, между РФ и Китаем хотели вбить клин недостоверной информацией о том, что Пекин якобы недоволен сближением Москвы с КНДР. Дипломат подчеркнул, что между Москвой и Пекином «очень позитивный диалог» по этому вопросу.

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