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14:31, 19 декабря 2024Экономика

Путин оценил торговлю России и Китая

Путин: объем торговли России и Китая составляет 220-240 миллиардов долларов
Вячеслав Агапов

Фото: China Daily / Reuters

По различным оценкам, объем торговли России и Китая составляет 220-240 миллиардов долларов. Так сотрудничество двух стран в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, оценил президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

За последние десять лет отношения России и Китая достиг высот, которых не было никогда, отметил глава государства. Рост товарооборота между ними продолжается.

«В следующем году отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Россия и Китай — вместе, и это важнейший фактор стабильности в мировых делах», — подчеркнул он.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года увеличился на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, достигнув 222,77 миллиарда долларов. Динамика двухсторонней торговли сохраняется вблизи уровней, зафиксированных в октябре. Двухпроцентный рост товарооборота значительно уступает показателям 2022 и 2023 годов, когда рост составлял 29,3 и 26,3 процента соответственно.

Более 90 процентов двусторонних расчетов между Москвой и Пекином проводятся в национальных валютах. При этом в 2024-м ключевой проблемой в торговле двух стран стали трудности при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев, грозящих вторичными санкциями, отмечал российский президент Владимир Путин.

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