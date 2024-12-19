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13:11, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

Путин: Россия сделает все для защиты Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия сделает все для защиты Белоруссии, пообещал президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством», — отметил глава государства, говоря об обновленной ядерной доктрине России.

По его словам, если для Минска будут создаваться угрозы, то Москва будет рассматривать их так же, как и создание аналогичных угроз для самой России. Путин подчеркнул, что это важная часть обновленной ядерной стратегии РФ.

Ранее президент России назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии. По его словам, это может произойти во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты.

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