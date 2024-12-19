Путин пожурил подмосковного журналиста

Путин сказал журналисту из Королева, что его не похвалят за вопрос о дорогах

Президент России Владимир Путин пожурил журналиста из подмосковного города Королев, работающего в китайском СМИ, за вопрос о дорогах. Эти слова прозвучали на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Сотрудник СМИ задал Путину два вопроса: первый по заданию редакции, а второй — лично от себя. Личный вопрос касался пробок на дорогах в Королеве. «Ваш работодатель вас не похвалит за вторую часть вашего вопроса», — ответил журналисту президент. По его словам, начальство отправило корреспондента на прямую линию не для этого.

Во время прямой линии Путин также дал совет по борьбе с порносайтами. Он заявил, что следует создавать более интересный альтернативный контент, чтобы отвлечь внимание от ресурсов с эротическим содержанием.

Кроме того, на пресс-конференции глава государства рассказал анекдот о слове из трех букв. Шуткой он ответил на вопрос об угрозе того, что другие страны могут уйти под воду из-за таяния арктических льдов.