Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:01, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин дал совет по борьбе с порносайтами

Путин заявил, что нужно создавать более интересный контент, чем на порносайтах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин дал совет по борьбе с порносайтами. Его слова, озвученные в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер заявил, что нужно создавать более интересный контент. «Нужно всегда предложить альтернативу. Более интересную, чем на порносайтах. Так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт и сказал: "Слушайте, я все это уже видел"» — заявил он.

При этом президент назвал бедой всего мира существование сайтов с эротическим содержанием.

Ранее российский лидер рассказал анекдот о слове из трех букв. Так он ответил на вопрос журналиста о странах, которые из-за таяния арктических льдов могут уйти под воду.

До этого Путин шуткой отреагировал на высказывание своего пресс-секретаря, назвавшего блогера Влада Бумагу «нетрадиционным гостем» на прямой линии. «В каком смысле?» — ответил на реплику Пескова глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал условие для начала переговоров с Зеленским. Что требуется от президента Украины?

      В российском городе обветшалый дом оставили без газа на три года

      Путин увидел в Байдене человека

      Сукачев оценил предложение запретить иностранную музыку

      Путин порассуждал о своих действиях в случае возвращения в февраль 2022 года

      Путин поддержал идею создания «единого окна» для вынужденных переселенцев из приграничья

      Путин высказался о приглашенных странах Запада на День Победы

      Путин заявил о начале СВО «без особой подготовки»

      В Telegram-каналах пропала трансляция прямой линии с Путиным

      ВСУ ударили по трем городам в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше