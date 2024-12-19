Путин заявил, что нужно создавать более интересный контент, чем на порносайтах

Президент России Владимир Путин дал совет по борьбе с порносайтами. Его слова, озвученные в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер заявил, что нужно создавать более интересный контент. «Нужно всегда предложить альтернативу. Более интересную, чем на порносайтах. Так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт и сказал: "Слушайте, я все это уже видел"» — заявил он.

При этом президент назвал бедой всего мира существование сайтов с эротическим содержанием.

Ранее российский лидер рассказал анекдот о слове из трех букв. Так он ответил на вопрос журналиста о странах, которые из-за таяния арктических льдов могут уйти под воду.

До этого Путин шуткой отреагировал на высказывание своего пресс-секретаря, назвавшего блогера Влада Бумагу «нетрадиционным гостем» на прямой линии. «В каком смысле?» — ответил на реплику Пескова глава государства.