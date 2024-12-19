Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

Путин: с удовольствием смотрю российские экранизации сказок с близкими малышами

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией высказался о развитии кинематографа и заявил, что с удовольствием смотрит со «своими близкими малышами» отечественные экранизации сказок и былин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос из зала, Путин согласился, что российское кино стало качественным. Глава государства отметил, что многие западные производители уходят из России, но это только толкает вперед отечественное кинопроизводство.

По его словам, с учетом такого объединяющего подъема общества возрождаются былины и сказки. Кинематограф в целом развивается, заметил президент.

Ранее Путин говорил, что Россия заинтересована в съемках кинофильмов совместно с Китаем. Снимать общее кино захотел председатель КНР Си Цзиньпин. «Председатель КНР, конечно, прав. У нас очень много страниц совместной героической истории, красивой истории», — подчеркнул президент. Он добавил, что российские деятели искусства «очень красиво и на самом высоком уровне» снимают кино.