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15:29, 19 декабря 2024Россия

Путин рассказал об одном своем желании

Президент Путин заявил, что хотел бы почаще встречаться с друзьями и близкими
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, признался, что хотел бы почаще встречаться с друзьями и близкими. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ему задали вопрос, с кем из ныне живущих или ушедших личностей главе государства хотелось бы выпить чашку чая.

«Из ныне живущих личностей я бы чаще хотел встречаться с друзьями и близкими мне людьми», — признался Владимир Путин.

Ранее глава государства во время беседы со студентами и преподавателями Харбинского политеха в Китае признался, что не знает ответов на все вопросы. Президент подчеркнул, что он не интернет, поэтому не может ответить на все интересующие людей вопросы.

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