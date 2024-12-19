Путин рассказал об одном своем желании

Президент Путин заявил, что хотел бы почаще встречаться с друзьями и близкими

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, признался, что хотел бы почаще встречаться с друзьями и близкими. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ему задали вопрос, с кем из ныне живущих или ушедших личностей главе государства хотелось бы выпить чашку чая.

«Из ныне живущих личностей я бы чаще хотел встречаться с друзьями и близкими мне людьми», — признался Владимир Путин.

Ранее глава государства во время беседы со студентами и преподавателями Харбинского политеха в Китае признался, что не знает ответов на все вопросы. Президент подчеркнул, что он не интернет, поэтому не может ответить на все интересующие людей вопросы.