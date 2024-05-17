Путин признался в отсутствии у него ответов на все вопросы

Президент России Путин заявил, что не знает ответов на все вопросы

Президент России Владимир Путин во время беседы со студентами и преподавателями Харбинского политеха в Китае признался, что не знает ответов на все вопросы. Его слова передает ТАСС.

«Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу. Но попробую сформулировать свое мнение по темам, которые вас волнуют», — в шутку заявил президент.

После этого Путин предложил подойти к выбору вопросов демократично. Он обратил внимание на то, что многие тянут руки из зала, и отметил, что просто будет выбирать подряд.

Ранее Путин раскрыл одну из тем переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, ею стало развитие всеобъемлющего сотрудничества. «Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером», — заявил российский лидер.