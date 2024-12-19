Путин сообщил о постоянном контакте с Володиным

Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Володиным

Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В частности, в праздники, уточнил глава государства на встрече с Володиным, сообщает сайт Кремля.

«А мы с вами в контакте, как были, так и останемся, несмотря на праздники. И будем поддерживать этот контакт», — уточнил Путин.

Президент также указал, что Госдума живо реагирует на требования времени и на то, что нужно стране, в оперативном режиме.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что защита суверенитета России является крайне важной задачей, и эта необходимость отмечена в повестке Госдумы. По словам председателя ГД, законодательство не совсем совершенно, поэтому приходилось вносить изменения и поправки в закон об иностранных агентах.

В ноябре Володин рассказал, что в Госдуме поддерживают видение нового мироустройства, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин.