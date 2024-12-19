Володин подчеркнул важность защиты суверенитета России

Володин: в повестке Госдумы отмечена необходимость защиты суверенитета России

Защита суверенитета России является крайне важной задачей, эта необходимость отмечена в повестке Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма диалога опубликована на сайте Кремля.

«У всех есть понимание, что нам крайне важно защитить свой суверенитет. Это тоже было отражено в нашей повестке, потому что мы видим, что законодательство не совсем совершенно, поэтому приходилось вносить изменения и поправки в закон об иностранных агентах, делая все, чтобы защитить суверенитет страны», — подчеркнул Володин.

В свою очередь, Путин отметил, что Госдума оперативно реагирует на новые вызовы и требования времени.

Ранее Путин предупредил, что любое вмешательство в дела страны будет жестко пресекаться в соответствии с российскими законами.