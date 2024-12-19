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16:29, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин сравнил порносайты с заказом котлет

Путин сравнил просмотр порносайтов с заказом котлет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о запрете порносайтов, сравнил их с заказом котлет. Об этом он высказался в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, порносайты посещают пользователи по всему миру. «Сначала порносайты, а потом — как котлеты заказать. Это же не только наша беда, это беда и других стран», — сказал глава государства.

Президент отметил, что для того, что люди перестали посещать подобные сайты, необходимо придумать альтернативу — создавать более интересный контент.

В ходе прямой линии президент также высказался о блокировке западных интернет-платформ. По его словам, он против подобных мер, однако сервисы должны соблюдать российское законодательство.

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