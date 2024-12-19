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15:24, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин выступил против блокировок интернет-платформ

Путин: YouTube и Google должны соблюдать законы Российской Федерации
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин порассуждал о блокировках западных интернет-платформ, отвечая на вопрос российского блогера Влада Бумаги в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру». Он выступил против этого, однако отметил, что YouTube и Google должны соблюдать законы Российской Федерации.

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать жульничества в сети, а именно — не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения целей своих правительств», — указал глава государства.

Президент пояснил, что в результате поиска вместо данных, например, о культуре и музыке могут вылезать какие-то вещи, которые совершенно к этому не относятся, а являются «пропагандой какой-то политической платформы». Также, по его словам, западные платформы могут «изымать из оборота имена артистов и политических деятелей», что нарушает российские законы.

«Конкуренция растет. И VK, и Telegram, и RuTube — все развивается. Поэтому если Google и YouTube понимают это и будут изменять свой контур работы, то никаких проблем у них не будет», — резюмировал Путин.

В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин также поддержал блогеров и ответил на вопрос о том, какой контент они должны транслировать на онлайн-площадках.

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