Путин заявил о «растерзании» РПЦ на Украине

Путин: мир не замечает, что на Украине идет растерзание РПЦ

На Украине идет «растерзание» Русской православной церкви (РПЦ), но в мире предпочитают не замечать этого. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, то, что происходит на Украине с РПЦ, — это грубейшее и вопиющее нарушение прав человека и прав верующих.

«Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать», — сказал президент.

Ранее Путин допустил, что Москва может пойти на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он победит на выборах главы государства. Он объяснил, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины.