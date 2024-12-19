Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин заявил о «растерзании» РПЦ на Украине

Путин: мир не замечает, что на Украине идет растерзание РПЦ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине идет «растерзание» Русской православной церкви (РПЦ), но в мире предпочитают не замечать этого. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, то, что происходит на Украине с РПЦ, — это грубейшее и вопиющее нарушение прав человека и прав верующих.

«Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать», — сказал президент.

Ранее Путин допустил, что Москва может пойти на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он победит на выборах главы государства. Он объяснил, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин порассуждал о своих действиях в случае возвращения в февраль 2022 года

      Путин высказался о расселении иностранцев за Урал

      Путин оценил мирную инициативу Китая по Украине

      Путин пожурил подмосковного журналиста

      Путин оценил разрыв контракта с Украиной на транзит газа фразой «мы переживем»

      В российском городе обветшалый дом оставили без газа на три года

      Путин увидел в Байдене человека

      Сукачев оценил предложение запретить иностранную музыку

      Путин поддержал идею создания «единого окна» для вынужденных переселенцев из приграничья

      Путин высказался о приглашенных странах Запада на День Победы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше