Путину потребовались ассистенты из зала на прямой линии

На прямой линии Путин позвал ассистентов, чтобы развернуть подаренное ему знамя

В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президенту России Владимиру Путину потребовалась помощь ассистентов, чтобы развернуть знамя, подаренное ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, бойцы, с которыми он регулярно общается, часто передают ему шевроны, оружие и другие подарки. Один из таких подарков Путин взял с собой на прямую линию. Развернуть боевое знамя президенту помогли двое мужчин из зрительного зала. «Я специально взял его с собой», — подчеркнул он.

Путин поблагодарил морпехов за подарок. «Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства.

Ранее Путину подарили игрушечную елку, которую сделали дети из Донецкой народной республики. Презент в преддверии Нового года главе государства передали волонтеры.