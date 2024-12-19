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14:32, 19 декабря 2024Путешествия

Пьяный россиянин полез танцевать на сцену в баре Таиланда и был избит охранниками

The Phuket News: охранники избили россиянина в баре Пхукета за пьяное поведение
Алина Черненко

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom  

Охранники жестоко избили российского туриста в баре популярного тайского курорта Пхукет за пьяное поведение. Об этом пишет местное издание The Phuket News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду, 18 декабря, в баре Oscar на Бангла-Роуд. По данным источника, 31-летний Евгений К. выпил много алкоголя, полез танцевать на сцену и начал приставать к другим посетителям.

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Когда трое охранников попытались выпроводить мужчину из бара, завязалась драка, во время которой он получил серьезные травмы. Всех участников потасовки доставили в больницу. Работники заведения пожаловались полицейским, что из-за россиянина у них остались ушибы на костяшках пальцев и были порваны футболки.

Стражи правопорядка начали расследование и заверили, что они предъявят обвинения любой из сторон конфликта, которая окажется виновной.

Ранее на этом же азиатском курорте турист затеял массовую драку на улице и попал на видео. Он подошел к местному жителю, который держал плакат для привлечения клиентов, и без причин напал на него.

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