Раскрыт гонорар Ивлеевой за корпоративы

Super.ru: блогерша Ивлеева берет за ведение корпоратива 7 миллионов рублей

Стал известен гонорар блогерши Анастасии Ивлеевой за проведение корпоратива. Подробности раскрыло издание Super.ru.

Представитель Ивлеевой сообщил изданию, что она готова провести частный корпоратив. За работу на таком мероприятии блогерша берет семь миллионов рублей.

Также, по его словам, в райдере инфлюэнсерши нет ничего дорогого. Он отметил, что в нем, в частности, есть вода, салфетки и гримерная.

Ранее стало известно, что Ивлеева вышла замуж. Новым супругом блогерши стал ведущий телеканала «Россия Культура» Филипп Бегак. Дедушкой Бегака был известный советский писатель Юлиан Семенов.

До этого сообщалось, что у блогерши обнаружили более 80 автомобильных штрафов. Их общая сумма составила 86 тысяч рублей.