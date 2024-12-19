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14:05, 19 декабря 2024Путешествия

Раскрыты самые востребованные у россиян страны Европы

Италия возглавила топ самых востребованных у россиян стран Европы
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Италия возглавила список самых популярных у россиян стран Европы. Соответствующие данные раскрыл сервис «Купибилет» совместно со Skyeng, результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно исследованию, на Италию пришлось 22 процента продаж. В топ других востребованных европейских направлений вошли Германия (18 процентов бронирований) и Испания (16 процентов).

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Заметную долю бронирований составила Греция — на нее пришлось 12 процентов продаж. При этом на англоязычные страны — Великобританию и США — 6 и 4 процента бронирований соответственно.

Как выяснили авторы исследования, за границей россияне нередко сталкиваются с трудностями, и часто они связаны с незнанием языка. Так, 26 процентов респондентов рассказали, что из-за языкового барьера боятся пользоваться общественным транспортом.

Еще 23 процента опрошенных чувствовали себя некомфортно, так как не могли поддержать беседу с иностранцами, а 10 процентов сталкивались с трудностями при заказе еды в кафе и ресторанах, объясняясь жестами.

Ранее сообщалось, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз. Такая ситуация сложилась из-за давления на страны соглашения со стороны Еврокомиссии.

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