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18:33, 19 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о первых симптомах катаракты

Офтальмолог Армине Геворкян назвала двоение в глазах признаком катаракты
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marijan Murat / Dpa / Globallookpress.com

Катаракта чаще встречается у пожилых людей, однако может развиваться и у молодых, рассказала офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Армине Геворкян. В комментарии «Ленте.ру» доктор предупредила россиян о первых симптомах этого заболевания.

Признаками катаракты доктор назвала ощущение двоения, нечеткость изображения, появление цветовых кругов или мушек перед глазами и тумана в поле зрения. Кроме того, заподозрить болезнь можно, если человек испытывает дискомфорт от света, сталкивается с трудностями при работе с мелкими деталями или наблюдает, что у него снижается зрение, особенно в темное время суток.

«Полностью вылечить катаракту и восстановить былую прозрачность хрусталика невозможно, однако своевременное лечение позволит отсрочить операцию», — отметила Геворкян.

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Чтобы минимизировать риск катаракты, доктор посоветовала беречь глаза от ультрафиолета, контролировать работу гормональной системы, полноценно питаться, отказаться от вредных привычек и раз в год проходить обследование у офтальмолога.

Ранее Геворкян развеяла популярные мифы о зрении. В частности, она рассказала, что утверждение о том, что ношение очков вредит глазам, не соответствует действительности.

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