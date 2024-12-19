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12:14, 19 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали легальный способ срубить елку к Новому году

Эксперт Абрамов: россияне могут сами срубить елку к Новому году в лесничестве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ruslan Yarocky / Ura.ru / Globallookpress.com

Россияне могут сами срубить елку к Новому году в ближайшем лесничестве. Легальный способ обзавестись живым праздничным деревом назвал начальник управления Рослесхоза Алексей Абрамов в беседе с Pravda.ru.

Однако перед тем, как срубить дерево, придется заключить договор купли-продажи. После оформления документов можно выбрать на территории леса любую понравившуюся ель и спилить ее.

«На просеках, на линиях электропередач — на этих участках обычно деревья удаляются во избежание проблем с эксплуатацией линейных объектов. Данная норма предусмотрена лесным законодательством», — рассказал эксперт.

Абрамов уточнил, что стоимость таких елей начинается от 100-200 рублей. За нелегальную же вырубку деревьев придется заплатить штраф до 5000 рублей.

Ранее россиян, желающих приобрести натуральную новогоднюю елку, призвали требовать у продавца несколько документов. Самые важные из них — товарно-транспортная накладная и фитопаспорт. Так появится уверенность, что дерево выращено, срублено и перевезено законно.

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