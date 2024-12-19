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09:01, 19 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали легкие и дешевые способы скрыть кривую стену

Эксперт Васильев: кривую стену можно скрыть за виниловыми обоями
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Кривую стену в квартире можно замаскировать без больших финансовых вложений — например, при помощи обоев. Легкие и дешевые способы скрыть неровную поверхность назвал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

Для этого подойдут флизелиновые или виниловые обои — их можно подправить прямо на стене и подрезать части, которые накладываются друг на друга. «Если кривизна стены слишком сложная, можно взять жидкие обои. После высыхания у вас получится мягкое матовое покрытие, за которым кривизна стен будет почти незаметна», — добавил специалист.

Еще один вариант — использовать фасадную штукатурку или обшить стену древесиной. Помимо этого, можно повесить ковры или шторы, но стоит учитывать, что ткань собирает на себе много пыли. Хорошим решением также станут размещенные на неровной стене любимые фотографии, постеры или поделки, заключил Васильев.

Ранее были названы главные ошибки при выборе межкомнатных дверей. Так, владельцы жилья при ремонте не всегда правильно выбирают материал изделия и не учитывают, с какими элементами интерьера должны сочетаться двери.

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