Россиянам раскрыли самую опасную страну для новогодних путешествий

Египет оказался самой опасной страной для новогодних путешествий россиян

Египет оказался самой опасной страной для новогодних путешествий россиян. Такие данные раскрыли аналитики Страхового дома ВСК.

Отмечается, что на излюбленный зимний курорт приходится 46 процентов страховых случаев, причем больше всего инцидентов (60 процентов) фиксируется в Хургаде.

Второе место по числу неприятных ситуаций с туристами занимает Таиланд (32 процента ЧП), половина из них происходит на Пхукете. Следом идут ОАЭ (5,5 процента инцидентов, чаще всего — в Дубае), Индия (5,3 процента, в основном в Гоа) и Шри-Ланка (3,3 процента, города Унаватуна и Хиккадува).

Наиболее безопасным заграничным направлением аналитики назвали Турцию, в которой происходит только 0,2 процента ЧП. В России же фиксируется 2 процента страховых случаев на Новый год, при этом 67 процентов из них происходят в Адлере.

Ранее одна из самых опасных стран мира, Мьянма, собралась подписать с Россией соглашение о безвизовом режиме. Стороны находятся на финальном этапе подписания соглашения.