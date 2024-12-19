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10:55, 19 декабря 2024Россия

Россиянин выжил после попадания ножа в голову

Житель Ставрополя выжил после попадания лезвия ножа в голову
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьва / «Лента.ру»

Житель Ставрополя выжил после попадания лезвия ножа в голову. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин получил тяжелую травму во время ссоры с 17-летним подростком. Острие ножа вошло в лобную долю. Транспортировать пациента важно было очень осторожно, любое неверное движение могло привести к непоправимым последствиям.

Врачам удалось стабилизировать состояние жителя Ставрополя — нож вытащили из его головы, сам он остался жив. Впереди россиянина ожидает долгое восстановление.

Ранее стало известно, что 56-летний житель города Сухой Лог Свердловской области выжил после семи остановок сердца.

Тогда мужчину привезли в больницу в критическом состоянии с пульсом всего 30 ударов в минуту. После реанимации ему прописали антиаритмические лекарства для регулирования пульса.

ЖЗЛ
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