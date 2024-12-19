Россиянин выжил после попадания ножа в голову

Житель Ставрополя выжил после попадания лезвия ножа в голову

Житель Ставрополя выжил после попадания лезвия ножа в голову. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин получил тяжелую травму во время ссоры с 17-летним подростком. Острие ножа вошло в лобную долю. Транспортировать пациента важно было очень осторожно, любое неверное движение могло привести к непоправимым последствиям.

Врачам удалось стабилизировать состояние жителя Ставрополя — нож вытащили из его головы, сам он остался жив. Впереди россиянина ожидает долгое восстановление.

Ранее стало известно, что 56-летний житель города Сухой Лог Свердловской области выжил после семи остановок сердца.

Тогда мужчину привезли в больницу в критическом состоянии с пульсом всего 30 ударов в минуту. После реанимации ему прописали антиаритмические лекарства для регулирования пульса.