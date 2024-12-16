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10:11, 16 декабря 2024Россия

56-летний россиянин выжил после семи остановок сердца

Ura.ru: житель Сухого Лога выжил после семи остановок сердца
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Житель города Сухой Лог Свердловской области выжил после семи остановок сердца. Об этом Ura.ru сообщили в региональном департаменте информационной политики.

У 56-летнего россиянина произошло редкое осложнение инфаркта миокарда — электрический шторм сердца. Мужчину привезли в больницу в критическом состоянии с пульсом всего 30 ударов в минуту.

«Срочно была выполнена операция по стентированию сосудов сердца, а также установлен кардиостимулятор. После операции пациент был переведен в реанимационное отделение, где у него развилось новое осложнение — его пульс резко увеличился», — разъяснили в департаменте.

Кроме того, пациенту прописали антиаритмические лекарства для регулирования пульса, и в результате полученного лечения его состояние значительно улучшилось.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у 62-летней женщины остановилось сердце после одного укола в коммерческом медицинском центре.

ЖЗЛ
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