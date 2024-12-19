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17:31, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Собчак осталась довольна походом на прямую линию Путина

Журналистка Собчак заявила, что осталась довольна прямой линией Путина
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак заявила, что осталась довольна походом на прямую линию президента России Владимира Путина, совмещенную с большой пресс-конференцией. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Прямая линия [Путина] закончилась, свой главный вопрос я задала, обнадеживающий ответ получила. Довольна», — написала Собчак.

Во время прямой линии Собчак предложила создать единое окно для помощи пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины россиянам, а также рассказала, что она и другие неравнодушные граждане оказывают поддержку жителям Курской и Белгородской областей. В ответ на слова журналистки глава государства поблагодарил ее за помощь.

Прямая линия Путина, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией, продлилась в этом году почти четыре с половиной часа. Мероприятие оказалось продолжительнее прошлогоднего: в 2023 году глава государства отвечал на вопросы журналистов и граждан четыре часа и три минуты.

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