Собчак осталась довольна походом на прямую линию Путина

Журналистка Собчак заявила, что осталась довольна прямой линией Путина

Журналистка Ксения Собчак заявила, что осталась довольна походом на прямую линию президента России Владимира Путина, совмещенную с большой пресс-конференцией. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Прямая линия [Путина] закончилась, свой главный вопрос я задала, обнадеживающий ответ получила. Довольна», — написала Собчак.

Во время прямой линии Собчак предложила создать единое окно для помощи пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины россиянам, а также рассказала, что она и другие неравнодушные граждане оказывают поддержку жителям Курской и Белгородской областей. В ответ на слова журналистки глава государства поблагодарил ее за помощь.

Прямая линия Путина, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией, продлилась в этом году почти четыре с половиной часа. Мероприятие оказалось продолжительнее прошлогоднего: в 2023 году глава государства отвечал на вопросы журналистов и граждан четыре часа и три минуты.