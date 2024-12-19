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10:49, 19 декабря 2024Из жизни

Спасатели вытащили женщину из пещеры с помощью взрывчатки

В Италии застрявшую в пещере женщину спасли с помощью взрывчатки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Luca Bruno / AP

Женщина-спелеолог из Италии упала и застряла на глубине 525 метров во время исследования неизученной пещерной системы. Об этом пишет The Independent.

32-летняя Оттавиа Пиана в компании 11 коллег исследовала неизученную секцию пещерной системы Абисса-Буэно-Фонтено возле города Бергамо. Она и восемь ее коллег изучали одно из ответвлений пещеры в субботу, 14 декабря, чтобы составить карту. Пиана потеряла равновесие и упала в расщелину, пролетев около пяти метров вниз. Из-за падения она получила несколько переломов и не смогла выбраться самостоятельно.

Спасательная операция началась в тот же день. Несколько спасателей добрались до Пианы и устроили импровизированный лагерь в пещере, чтобы обеспечить пострадавшей кислород, воду и тепло. Однако спасти женщину оказалось крайне сложно из-за узости пещеры. Спасателям пришлось использовать молотки, дрели и даже расширять проход с помощью взрывчатки. В освобождении Пиано, которое длилась 75 часов, принимали участие около 160 специалистов из 13 регионов Италии. Женщину удалось поднять на поверхность лишь утром в среду, 18 декабря. На вертолете пострадавшую доставили в больницу.

Оттавиа Пиана пережила подобный эпизод в той же пещерной системе летом 2023 года. Тогда спасательная операция заняла 40 часов.

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