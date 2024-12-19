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17:13, 19 декабря 2024Экономика

Среднюю стоимость строительства загородного дома в России оценили

Средняя цена строительства дома в РФ составляет 6,1 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Строительство «теплого контура» дома в данный момент стоит в среднем в 54-57 тысяч рублей за квадратный метр. Соответствующую цену назвали в исследовании, проведенном «ДОМ.РФ» и Финансовым университетом при правительстве РФ, пишет «Российская газета».

Для подготовки материала было опрошено около ста подрядчиков, которые занимаются индивидуальным жилищным строительством. В результате авторам исследования удалось выяснить, что чаще всего подрядчики возводят дома из дерева или бетона, чуть реже — из кирпича. Наиболее распространенными технологиями являются блочная либо каркасная. Что касается среднего срока строительства, то для индивидуального дома он обычно составляет три-четыре месяца.

Как отметили авторы исследования, строительство дома в пересчете на квадратный метр зачастую обходится покупателю дешевле покупки квартиры. Так, большинство подрядчиков предлагает возведение «теплого контура» (без внутренней отделки) за 54-57 тысяч рублей за «квадрат». Холодный контур, представляющий собой коробку с незакрытыми оконными и дверными проемами, обходится на 12 тысяч рублей за квадратный метр дешевле — в среднем 42-45 тысяч рублей. Дом же с чистовой отделкой будет стоить дороже — переплату за нее оценили в 20 тысяч рублей за «квадрат». При выборе такой отделки покупателю придется выложить 74-77 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем строительство дома обходится клиентам подрядчиков в 6,1 миллиона рублей, при этом средний метраж составляет 111 «квадратов». Уточняется, что 15 процентов построек имеют площадь менее 80 квадратных метров, 35 процентов — от 81 до 100, 28 процентов — 101-120, а оставшиеся 22 — еще просторнее.

Ранее в декабре россиян предостерегли от покупки квартир по завышенным ценам.

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