Стали известны имена ведущих прямой линии с Владимиром Путиным

Военкор Кулько и ведущая Суворова будут модерировать прямую линию с Путиным

Модерировать прямую линию президента России Владимира Путина, совмещенную с большой пресс-конференцией, будут журналисты Первого канала и ВГТРК. Имена ведущих стали известны ТАСС.

Сообщается, что ведущими мероприятия стали военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и сотрудница ВГТРК Александра Суворова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал присутствие на прямой линии журналистов из недружественных стран. Он заявил, что Россия должна доносить до мира правду страны, используя все возможности.

Российские телеканалы заложили три часа на проведение прямой линии с Путиным, совмещенной с его пресс-конференцией. Сообщалось, что число обращений, поступивших на прямую линию, превысило 1,8 миллиона.