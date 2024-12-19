Студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении. Он заявил, что состоит с ней в отношениях с 14 лет

Mash: московский студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении

Несовершеннолетний студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении после того, как та заявила на него в полицию.

По словам парня, их отношения начались еще тогда, когда ему было всего 14 лет. Со слов студента, он начал встречаться с 24-летней девушкой три года назад. Их отношения завязались в Москве.

Молодой человек заявил полиции, что его склоняли к сексуальным отношениям

В полиции заявитель сообщил, что возлюбленная склоняла его к употреблению спиртных напитков и наркотических веществ, после чего совращала его. Встречались они, по его словам, в ее элитной квартире.

Фото: Elizabeth Tsung / Unsplash

Обращению студента к правоохранителям предшествовало обращение в полицию девушки, которую он обвинял в совращении. Стало известно, что молодой человек украл у нее миллион рублей. Обидевшись на возлюбленную, заявившую о краже, он подал встречное заявление.

При этом источник не разглашает имена людей, о которых идет речь.

Несовершеннолетнему заявителю грозит срок

Telegram-канал «Москвач+» называет иную версию произошедшего. Там сообщают, что это молодой человек соблазнил дочь олигарха в одном из заведений на Арбате в центре столицы, а наутро унес из ее квартиры кроссовки, ювелирные украшения и миллион рублей наличными. Девушка обратилась в полицию.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Вора уже задержали по месту его проживания в районе Северное Чертаново на юге города. По словам молодого человека, он действительно был в гостях у дочери нефтяника на Саввинской набережной. Теперь ему грозит реальный срок.

Ранее в Подмосковье консьержка совратила 13-летнего школьника

В начале декабря сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту совращения 13-летнего школьника 53-летней женщиной. По данным источника, обвиняемая работала консьержкой в доме на Кутузовской улице.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В какой-то момент женщина начала переписку с семиклассником, проживавшим в одном доме с ней. Она отправляла ему интимные сообщения и домогалась его, в результате ей удалось растлить школьника.

«Женщина вступила с ребенком в половой контакт, когда ее малолетняя жертва находилась с ней в помещении консьержа», — уточнил собеседник РЕН ТВ.