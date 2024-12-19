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11:11, 19 декабря 2024Россия

17-летний россиянин обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении

Mash: 17-летний студент в Москве обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

В Москве 17-летний студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным российского издания, юноша заявил, что возлюбленная склоняла его к употреблению наркотических веществ и алкоголя. На момент начала интимных отношений ему исполнилось только 14 лет.

Он отметил, что встречался с девушкой в ее элитной квартире. До этого возлюбленная заподозрила его в краже миллиона рублей, которые якобы лежали в апартаментах в свободном доступе. Дочь нефтяника обратилась в полицию.

Как утверждает Mash, после этого парень выдвинул подруге встречное обвинение. По его версии, москвичка содержала у себя притон.

Оценку словам обоих начали давать столичные правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали учительницу, которая годами совращала школьниц.

ЖЗЛ
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