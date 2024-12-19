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18:03, 19 декабря 2024Культура

Том Холланд рассказал о совместных съемках с Зендеей

Том Холланд заявил, что ему легко сниматься вместе со своей возлюбленной Зендеей
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда «Человека-паука» Том Холланд рассказал о совместных съемках со своей возлюбленной Зендеей, известной по роли подруги супергероя в кинокомиксе Marvel. Слова артиста приводит издание Entertainment Tonight.

По словам Холланда, студии, которая занималась съемками блокбастера, нравилось подталкивать молодых людей друг к другу за кадром, культивируя их отношения. «Студиям это нравится: один номер в отеле и все такое. Это помогает легко находить общий язык друг с другом. Мы с Зендеей крепкая пара», — заявил Том во время интервью.

Также актер упомянул новый совместный проект с Зендеей. Они вместе снимутся в следующем фильме режиссера Кристофера Нолана, подробности которого окутаны тайной.

«Съемки еще не начались, и, честно говоря, я ничего о нем не знаю. Конечно я очень взволнован, но пока все держится в строжайшем секрете. Когда Нолан будет готов, он объявит, что это будет за фильм», — добавил он.

Ранее стало известно, что Нолан получил титул рыцаря. Его наградил король Великобритании.

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