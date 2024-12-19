Туристка отправилась в круиз на роскошном мегалайнере и пожаловалась на хаос и очереди

Туристка отправилась в круиз на лайнере Utopia of the Seas и пожаловалась на шум

Туристка отправилась в круиз на новом роскошном мегалайнере Utopia of the Seas и пожаловалась на шум, хаос и очереди. Своим мнением она поделилась с Business Insider.

Бриттани Чанг оказалась на судне, которое считается вторым по величине в мире и рассчитано на 5,6 тысячи гостей. Несмотря на свои размеры — длина лайнера составляет 362 метра, — плавательное средство осуществляет лишь четырехдневные круизы из порта Канаверал, Флорида.

Чанг рассказала, что на палубе у бассейна всегда было много людей, из-за которых в джакузи приходилось сидеть плечом к плечу с незнакомцами. Кроме того, из-за огромного множества мероприятий на борту невозможно было посидеть в тишине. Однако в остальном поездка показалась туристке потрясающей.

Она отметила, что стоит посетить концерты, ледовое представление, акробатическое шоу, а также множество ресторанов разной кухни на борту.

Ранее сотрудник круизной компании MSC Cruises показал путешественникам самую дорогую каюту роскошного лайнера MSC Seaside и восхитил подписчиков. Автор видео по имени Андреас Крусерос отметил, что эту каюту называют королевским люксом.