Туристка взяла в поездку в Индию один гаджет и нарвалась на арест

Канадская туристка взяла в поездку по Индии мини GPS-трекер и нарвалась на арест в аэропорту штата Гоа. Своей историей она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на публикацию обратил внимание таблоид Daily Mail.

Тина Льюис рассказала, что она всегда брала с собой этот гаджет для обеспечения своей безопасности во время соло-путешествий по миру. Она без проблем ездила по другим индийским штатам с GPS-трекером в багаже, но именно в Гоа к ней возникли вопросы. Сотрудники службы безопасности аэропорта предупредили канадку, что согласно закону 1933 года «О беспроводном телеграфе в Индии», использование на территории страны спутниковой технологии, включенной в подобное устройство, без соответствующей лицензии запрещено.

«Этот устаревший закон необходимо оспорить в высших судах, чтобы другие путешественники не испытали то, что я, — написала Льюис. — Внимание: ношение устройства GPS в Индии может привести к аресту!»

Льюис добавила, что ей пришлось провести несколько часов в аэропорту Гоа, прежде чем ее выручил адвокат, контакт которого дал ей друг. Туристке вернули паспорт только через шесть дней. Более того, ей пришлось потратить тысячи долларов на судебные штрафы и оплату услуг адвокатов и сдать свой GPS-трекер.

«Я не хотела позволить этому опыту испортить мою поездку. Я решила потратить несколько дней на отдых на пляже и восстановление. Не уверена, что буду чувствовать себя в этой стране так же, как раньше, но я готова по крайней мере уехать с лучшими впечатлениями и несколькими хорошими историями», — призналась путешественница.

В этом же месяце похожая история произошла в Индии с туристом из США, который взял в самолет спутниковый телефон. В отношении американца возбудили дело и арестовали его.

