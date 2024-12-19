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23:17, 19 декабря 2024Забота о себе

Ученые назвали способ усилить эффект кофе

SF: кофе с сахаром или подсластителями сильнее смещает биологические часы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Ученые из Высшей школы биомедицинских наук и здоровья при Университете Хиросимы выяснили, что кофе с сахаром или искусственными подсластителями нарушает циркадные ритмы мышей сильнее, чем просто кофе с водой. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of Food (SF).

В ходе эксперимента команда ученых дала мышам два варианта напитка — подслащенную воду, содержащую 0,1 процента кофеина с одним процентом сахарозы или 0,1 процента сахарина, а также кофеин с простой водой. У грызунов, которые употребляли смесь кофе и подсластителя, наблюдался очень продолжительный период бодрствования и сна — 26–30 часов.

В частности, некоторые животные под воздействием такого напитка даже переходили с ночной активности на дневную. Особенность эффекта заключалась в том, что он сохранялся даже при постоянной темноте.

До этого ученые Центра неврологии и клеточной биологии в Португалии назвали кофе источником молодости.

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