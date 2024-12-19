В Чехии одобрили запрет на двойное гражданство для россиян

В Чехии одобрили проект запрета двойного гражданства для россиян

Нижняя палата парламента Чехии в третьем чтении одобрила проект закона, предусматривающего введение запрета на двойное гражданство для россиян. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

Утверждается, что изначально проект разрабатывался с целью расширить защиту беженцев с Украины, однако позже в него внесли поправку, регулирующую условия получения гражданства Чехии для россиян. Согласно ей, граждане РФ не смогут получить чешское гражданство без отказа от российского.

При этом гражданам России, которые уже обладают чешским гражданством, не придется отказываться от гражданства РФ. Отмечается, что оппозиция намерена подать иск в Конституционный суд страны из-за несогласия с данным законом.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прояснила ситуацию с получением гражданства Чехии. По ее словам, она не получала чешский паспорт, однако имеет почетное звание в стране. «Это благодарность за то, что я работала со спортсменами из Чехии. Этим званием я никак не могу воспользоваться», — подчеркнула Роднина.