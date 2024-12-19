В ФРГ заявили о возможности избежать конфликта на Украине при учете интересов РФ

Конфликт на Украине можно было избежать, учтя интересы России в сфере безопасности и отказавшись от прощупывания «красных линий» Москвы Западом. Об этом заявила немецкий политик, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт, передает портал WAZ.

«Многое было вполне предсказуемо, и этого конфликта, безусловно, можно было бы избежать, если бы было больше осторожности, чтобы не пересечь "красные линии" русских», — рассказала политик.

При этом Вагенкнехт понадеялась, что в скором времени Германия вновь станет «голосом посредничества и дипломатии в этом мире». Она подчеркнула, что ФРГ должна не быть непосредственным участником конфликтов, а той стороной, которая будет участвовать в их урегулировании.

Ранее стало известно, что BSW выдвинула Вагенкнехт кандидатом на пост канцлера Германии. Подобная мера нацелена не столько на получение реальной власти, которая маловероятна, сколько на привлечение большего информационного влияния, так как между кандидатами на пост главы правительства отдельно проходят телевизионные дебаты.