В Госдуме ответили на шутки Собчак по поводу нарядов участниц прямой линии

В Госдуме ответили на шутки Собчак о нарядах участниц прямой линии с Путиным

В Госдуме ответили на шутки журналистки Ксении Собчак по поводу участниц прямой линии в национальных нарядах. Материал публикует «Абзац».

Собчак, которая также присутствовала на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, назвала участниц мероприятия в упомянутых образах хитрыми леди. По словам ведущей, они были плохо различимы на фоне елки.

Депутат Государственной думы Екатерина Стенякина заявила, что не видит ничего плохого в посещении соответствующего мероприятия в национальном костюме. «Так как журналистов очень много, а времени мало, каждый представитель СМИ пытается привлечь внимание президента как может. Нет ничего плохого в том, чтобы прийти на такое мероприятие в национальном костюме, — высказалась она. — Сам президент постоянно говорит, что наша страна многонациональна. Мы должны беречь традиции, сохранять культуру, в том числе и малых народов».

Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что таким образом гости прямой линии пытаются демонстрировать принадлежность к конкретной национальности. «Журналисты вообще люди творческие, и демонстрация народного костюма — это абсолютно нормально, порицать тут никого нельзя», — подытожила Стенякина.

Ранее Собчак высказалась о нарядах Путина и Пескова на прямой линии.