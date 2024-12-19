Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:52, 19 декабря 2024Ценности

В Госдуме ответили на шутки Собчак по поводу нарядов участниц прямой линии

В Госдуме ответили на шутки Собчак о нарядах участниц прямой линии с Путиным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме ответили на шутки журналистки Ксении Собчак по поводу участниц прямой линии в национальных нарядах. Материал публикует «Абзац».

Собчак, которая также присутствовала на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, назвала участниц мероприятия в упомянутых образах хитрыми леди. По словам ведущей, они были плохо различимы на фоне елки.

Материалы по теме:
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022
«Мне достаточно быть собой» Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
«Мне достаточно быть собой»Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
6 сентября 2022

Депутат Государственной думы Екатерина Стенякина заявила, что не видит ничего плохого в посещении соответствующего мероприятия в национальном костюме. «Так как журналистов очень много, а времени мало, каждый представитель СМИ пытается привлечь внимание президента как может. Нет ничего плохого в том, чтобы прийти на такое мероприятие в национальном костюме, — высказалась она. — Сам президент постоянно говорит, что наша страна многонациональна. Мы должны беречь традиции, сохранять культуру, в том числе и малых народов».

Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что таким образом гости прямой линии пытаются демонстрировать принадлежность к конкретной национальности. «Журналисты вообще люди творческие, и демонстрация народного костюма — это абсолютно нормально, порицать тут никого нельзя», — подытожила Стенякина.

Ранее Собчак высказалась о нарядах Путина и Пескова на прямой линии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по российскому комбинату ракетами ATACMS и Storm Shadow. В Минобороны рассказали, как отражали атаку

      В Белоруссии приостановили работу второго энергоблока БелАЭС

      Пашинян опроверг намерение Армении нападать на Азербайджан

      В российском регионе осудили депутата за избиение водителя во время дорожного конфликта

      Путин дал оценку системам ПВО в Киеве

      Бизнес-джет врезался в жилой дом после посадки, взорвался и попал на видео

      В ЕС официально увязали разморозку российских активов с «компенсацией убытков» Украины

      Россияне пожаловались на затопленные нечистотами дворы

      Зеленский оскорбительно ответил на идею провести эксперимент с Орешником

      Российских подростков заключили под стражу за поджог электровоза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше