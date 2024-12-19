Собчак высказалась о нарядах Путина и Пескова на прямой линии

Собчак высказалась о цвете галстуков Путина и Пескова на прямой линии

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о нарядах президента России Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в которых они пришли на прямую линию. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

Сначала журналистка обратила внимание на цвет галстука Путина. «У нас одного цвета галстуки. Президент в курсе, что бордо — главный цвет сезона», — отметила знаменитость, сопроводив публикацию снимком своего образа для пресс-конференции.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Затем телеведущая проанализировала внешний вид Пескова. «У Пескова тоже бордовый галстук, но на оттенок светлее», — уточнила она.

Ранее Собчак оценила внешний вид журналисток на прямой линии с Путиным.