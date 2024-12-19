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16:40, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Киргизии экс-чиновник нанял киллера для бывшего партнера

МВД Киргизии: экс-чиновник нанял киллера для бывшего бизнес-партнера
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Chen Yao / Globallookpress.com

Экс-чиновник в Киргизии нанял киллера для бывшего бизнес-партнера и попался на инсценировке его устранения. Об этом сообщило министерство внутренних дел (МВД) республики.

По информации ведомства, неназванный экс-чиновник Киргизии искал исполнителей заказного физического устранения бизнес-партнера из-за долгов. Он нанял киллера и хотел все обставить как несчастный случай. Кроме того, он потребовал фотоотчет с места преступления.

Но бывший чиновник не подозревал, что вел переписку с узнавшими его планы правоохранителями. Стражи порядка инсценировали кадры с места якобы ликвидации и ждали с деньгами родственника заказчика за исполнение заказа. Его задержали киргизские правоохранители в момент передачи денег.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал бывшего главу МЧС и бывшего губернатора Джалал-Абадской области республики Султана Ураманаева. Ему предъявлено обвинение по коррупционному делу.

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