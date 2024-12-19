В ЛНР рассказали о безуспешной попытке ВСУ контратаковать у Макеевки

Марочко: ВСУ безуспешно пытались контратаковать у Макеевки в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались несколько раз за последние сутки контратаковать на сватовско-кременском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Самый активный участок был в районе Макеевки (ЛНР). С направления Петровского (...) тремя маневренными группами ВСУ попытались сократить межпозиционное пространство и занять ранее утраченные позиции», — сообщил Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, в ответ на действия украинских военных российские войска пошли в наступление. В результате Вооруженные силы (ВС) России выиграли бой, заняв часть пустующих позиций. ВСУ понесли потери и вернулись на ранее занимаемые рубежи.

Ранее стало известно о взятии российскими военными ВСУ в полукольцо на купянском направлении. Информацию подтвердил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.