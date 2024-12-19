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05:07, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Раде указали на странную деталь в словах МИД Швейцарии о саммите по Украине

Дубинский: МИД Швейцарии не упомянул Украину в заявлении о подготовке саммита
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис. Фото: MICHAEL BUHOLZER / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не упомянул Украину в заявлении о подготовке второго мирного саммита. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Он процитировал слова министра о том, что сейчас идет интенсивная работа с Россией, США, странами «Большой семерки» (G7) и Евросоюзом. «И ни слова про Украину», — отметил депутат.

Ранее Кассис сообщил об активном участии Швейцарии в подготовке нового саммита по Украине. Он отметил, что сигналы, поступающие из будущей администрации Дональда Трампа, побуждают Швейцарию к «осторожному оптимизму» насчет возможности нахождения решения по украинскому вопросу.

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