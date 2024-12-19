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11:43, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

Нардеп Железняк: на Украине не начали реализовывать «план стойкости» Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине не начали реализовывать «план стойкости» президента Владимира Зеленского спустя месяц после его презентации. Об этом написал народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Украинский парламентарий пишет, что запросил у Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины необходимую информацию. «Я так понял, что после презентации ничего в Раду больше не поступало», — резюмирует Железняк.

Нардеп добавил, что «план стойкости», возможно, был написан через нейросеть. Железняк объясняет это общими мерами в тексте и его качеством.

Ровно месяц назад, 19 ноября Владимир Зеленский представил новый «план стойкости» Верховной Раде. Документ состоит из пунктов. В их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги».

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