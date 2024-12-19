В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

Нардеп Железняк: на Украине не начали реализовывать «план стойкости» Зеленского

На Украине не начали реализовывать «план стойкости» президента Владимира Зеленского спустя месяц после его презентации. Об этом написал народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Украинский парламентарий пишет, что запросил у Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины необходимую информацию. «Я так понял, что после презентации ничего в Раду больше не поступало», — резюмирует Железняк.

Нардеп добавил, что «план стойкости», возможно, был написан через нейросеть. Железняк объясняет это общими мерами в тексте и его качеством.

Ровно месяц назад, 19 ноября Владимир Зеленский представил новый «план стойкости» Верховной Раде. Документ состоит из пунктов. В их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги».