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17:30, 19 декабря 2024Силовые структуры

В России объявили в международный розыск американского наемника

В ДНР объявили в международный розыск американского наемника Томаса Крида

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) объявили в международный розыск 56-летнего американского наемника Томаса Патрика Крида. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Он заочно обвиняется по статье 359 УК РФ («Наемничество») и заочно арестован. Его дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по июнь 2023 года Крид прибыл на территорию Украины и стал наемником. После этого он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это иностранец получил вознаграждение в эквивалентном более миллиону рублей размере.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР рассмотрит дело 56-летнего наемника из Латвии, который принимал участие в боях на стороне Украины.

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