Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 19 декабря 2024Россия

В России высказались о невоюющих с Москвой странах НАТО

Сенатор Джабаров: невоюющие с Россией страны НАТО не имеют для этого возможности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Grits / AP

Страны НАТО, которые не воюют с Россией, просто не имеют для этого возможности, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о словах президента Владимира Путина про противостояние Москвы и Североатлантического альянса.

«Мне кажется, на самом деле трудно назвать такую страну. Она не воюет, потому что, может, нечем у нее воевать. Подавляющее большинство стран НАТО предоставили [Украине] вооружение, боеприпасы, обмундирование, каски. Может быть, маленький Люксембург ничего не смог поставить или маленькая Эстония. Но не потому, что они хорошо относятся к России, просто нет такой возможности. Поэтому президент все четко сказал, мы воюем с блоком НАТО», — сказал сенатор.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что с Россией воюют практически все страны НАТО. При этом он добавил, что боеготовность России сейчас находится на очень высоком уровне.

«Да, с нами воюют практически все страны НАТО. (...) Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, нет сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной», — сказал он в ответ на вопрос американского журналиста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал условие для начала переговоров с Зеленским. Что требуется от президента Украины?

      Российского студента отправили в тюрьму за госизмену и диверсии по указаниям с Украины

      В России начали применять имитатор дронов «Тренер»

      Путин дал совет по борьбе с порносайтами

      Путин рассказал об урожае 2024 года

      На Украине назвали условие проведения выборов

      Путин ответил на вопрос про аборты

      Путин назвал главные причины подорожания ключевых продуктов в России

      Путин рассказал о хранении своих сбережений в одном банке

      Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше