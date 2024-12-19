В России высказались о невоюющих с Москвой странах НАТО

Сенатор Джабаров: невоюющие с Россией страны НАТО не имеют для этого возможности

Страны НАТО, которые не воюют с Россией, просто не имеют для этого возможности, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о словах президента Владимира Путина про противостояние Москвы и Североатлантического альянса.

«Мне кажется, на самом деле трудно назвать такую страну. Она не воюет, потому что, может, нечем у нее воевать. Подавляющее большинство стран НАТО предоставили [Украине] вооружение, боеприпасы, обмундирование, каски. Может быть, маленький Люксембург ничего не смог поставить или маленькая Эстония. Но не потому, что они хорошо относятся к России, просто нет такой возможности. Поэтому президент все четко сказал, мы воюем с блоком НАТО», — сказал сенатор.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что с Россией воюют практически все страны НАТО. При этом он добавил, что боеготовность России сейчас находится на очень высоком уровне.

«Да, с нами воюют практически все страны НАТО. (...) Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, нет сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной», — сказал он в ответ на вопрос американского журналиста.